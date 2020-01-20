General Motors показали электрического конкурента Smart

В Китае представили компактный ситикар Baojun E300. Двухместный электромобиль является совместной разработкой концернов General Motors, SAIC и Wulling.

Новый Baojun E300 является более доступной альтернативой Smart. В Китае с учетом государственной субсидии на электрокары он будет стоить 60-70 тыс. юаней ($8700-10150). У него сдержанный минималистский дизайн. Что касается интерьера, то он пока не рассекречен, но разработчики утверждают, что он будет весьма спартанским.

Миниатюрный авто достигает всего 2625 мм в длину, 1647 мм в ширину и 1588 мм в высоту при колесной базе в 1750 мм. Интересно, что у автомобиля 12-дюймовые колесные диски с шинами размером 145/70.

Китайский электромобиль оснащен 39-сильным мотором и аккумуляторной батареей емкостью 16,8 кВт∙ч. Позже также появится и версия Е300+ с электромотором на 55 л. с. и увеличенной колесной базой. К слову, это не самый дешевый электрокар от GM, есть и более доступные Baojun.

Источник: elektrovesti.net

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