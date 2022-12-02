Ігор Терехов: Забезпечуємо безкоштовний проїзд у транспорті, доки є можливості

Міська влада Харкова продовжить фінансувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті, доки дозволятимуть можливості бюджету міста.

«Все, що міська влада може зробити, вона робить. Коли почав працювати громадський транспорт, ми вирішили, що проїзд у ньому буде безкоштовним. Ми покриваємо ці видатки за рахунок бюджету міста. Зараз кожна людина мала б заплатити за проїзд 50-60 грн на день. Це велика сума, тим більше, коли у багатьох немає роботи, тож хай краще люди витратять ці гроші на себе, а ми дотуватимемо з бюджету», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, поки що немає термінів, коли міська влада припинить фінансувати безкоштовний проїзд.

«Зараз складно сказати точну дату, це залежатиме від можливостей бюджету та обстановки у місті. Поки що нам важко, так, але ми тримаємо ситуацію під контролем, і люди вдячні нам за це. Коли не буде такої можливості, то я вийду до харків’ян і відверто скажу, що такої можливості вже нема. Але поки що ми справляємося», – наголосив мер.

Агентство Телевидения Новости