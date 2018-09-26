Городской транспорт не остановится из-за долгов

У городской власти нет конфликта с АК «Харьковоблэнерго» из-за задолженности за электроэнергию по коммунальным транспортным предприятиям.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«У нас действительно есть текущая задолженность перед «Харьковоблэнерго». Они требуют погашения задолженности, и это нормально, потому что мы им действительно должны какие-то деньги. Но конфликта, который сегодня был раздут в интернете, у нас точно нет. Не знаю, кто придумал эту историю, но никаких отключений не планируется. У нас нет опасений, что может остановиться городской транспорт. С «Харьковоблэнерго» у нас сложились ровные, нормальные взаимоотношения. Город готовится к отопительному сезону, деньги направляются на подготовку к зиме, и Облэнерго входит в наше положение. До конца месяца или в первых числах октября мы постараемся исправить ситуацию», - рассказал зам мэра по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

Напомним, ранее появилась информация, что будет ограничена подача электричества в Харьковский метрополитен из-за долгов.

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