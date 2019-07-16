Горожане предлагают сделать главную площадь Харькова пешеходной

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложеним сделать площадь Свободы пешеходной или нанести дорожную разметку.

"По площади Свободы идёт как пешее, так и автомобильное движение, при этом разметки площадь никакой не имеет, из-за чего нет никакой возможности определить, как именно передвигаться по ней и кто из участников дорожного движения будет виноват в случае аварии.

В большинстве развитых городов центр города вообще пешеходный, в Харькове можно начать с площади Свободы" - пишет автор прошения.

Если петиция за 90 дней наберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета.

Агентство Телевидения Новости