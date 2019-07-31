"Горсовет затягивает процесс": антикоррупционеры - о переносе суда по тарифам

Продовжити розгляд справи до 6 серпня 2019 року, оголосити перерву в судовому засіданні до 6 серпня 2019 року о 14 годині 00 хвилин

Судья Апелляционного суда перенес заседание по делу тарифов на проезд в метрополитене еще на неделю.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителей горсовета. Они же на заседание не явились - так же как и представители третьей стороны - метрополитена. Объяснили суду причины неявки просто - у адвоката чиновников заседание по другому делу, а у представителей метрополитена - семейные обстоятельства.

Антикоррупционеры считают, что власть проиграет суд, поэтому хочет затянуть рассмотрение.

Дмитрий Булах, активист ХАЦ

Залишилася остання частина процедури - це дебати, дебати - це така формальна частина, коли оголошуються свої вимоги, і судді вже після цього приймають рішення. І на мій погляд, сторона міської ради, коли вона пройшла всю процедуру апеляційного розгляду, зрозуміла, що вона скоріше за все, може програти цю справу, і тому починає затягувати прийняття рішення суддями.

Напомним, что решение повысить тарифы на проезд в метрополитене горсовет принял еще в начале февраля.

Суд в тот же месяц приостановил действие новых тарифов, но чиновники решение выполнять отказались.

Вместо этого в горсовете без журналистов и активистов приняли новое решение о повышении тарифов, которое фактически дублировали первое. Это вызвало возмущение горожан, поэтому уже на следующий день недовольные горожане пришли в горсовет требовать выполнения закона, а через несколько дней состоялся "Марш злых харьковчан", и толпа пришла за справедливостью уже под гостиницу "Националь".

Суд первой инстанции закрыл дело, но антикоррупционеры подали апелляцию, ведь теперь речь идет не только о прекращении действия новых тарифов, но и о многомиллионных компенсации пассажирам, которых и требуют антикоррупционеры.

Агентство Телевидения Новости