График поездов из Харькова на 3 марта

УЗ опубликовала график рейсов на 3 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течении дня.

Рейсы по станции Харьков в западном направлении :

№114, 142 Лиман — Львов 04:11№209 Харьков — Черновцы 12:25№046 Лисичанск — Ужгород 12:36№723 Харьков — Львов 17:00№017 Харьков — Ужгород 15:09№795 Харьков — Днепр 19:27№002 Константиновка — Ивано-Франковск 21:08№132 Лисичанск -Жмеренка 21:26№007 Харьков — Одесса 21:43

График всех поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

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