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Графік евакуаційних потягів на 17 квітня

Графік евакуаційних потягів на 17 квітня

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 17 квітня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Евакуйованих осіб потяги будуть доставляти з Дніпра, Покровська, Запоріжжя, Харкова.

Зокрема, потяги будуть курсувати:

22:30 - 179/180 Дніпро - Київ-Пас.

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - 233/234 Чоп - Дніпро

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

06:00 - 201/209 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

Источник: pravda.com.ua

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