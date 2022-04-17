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Графік евакуаційних потягів на 17 квітня
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 17 квітня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Евакуйованих осіб потяги будуть доставляти з Дніпра, Покровська, Запоріжжя, Харкова.
Зокрема, потяги будуть курсувати:
22:30 - 179/180 Дніпро - Київ-Пас.
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
23:30 - 233/234 Чоп - Дніпро
14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
06:00 - 201/209 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
Источник: pravda.com.ua