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Графік евакуаційних потягів на 21 квітня
Укрзалізниця призначила евакуаційні потяги на 21 квітня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: На 21 квітня призначено 6 потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік.
Зокрема, курсуватимуть такі потяги:
11:30 - 219/220 Запоріжжя – 1 – Львів
14:30 - 220/219 Львів – Запоріжжя-1
16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро
06:00 - 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
11:30 - 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.
Источник: pravda.com.ua