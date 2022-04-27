Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:40
Просмотров: 86

Графік евакуаційних потягів на 27 квітня

Графік евакуаційних потягів на 27 квітня

Укрзалізниця призначила евакуаційні потяги на 27 квітня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: На 27 квітня призначено 6 потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік.

Зокрема, курсуватимуть такі потяги:

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Мін’юсті пояснили, кого вважатимуть колаборантами
Сегодня 08:23    2
На Луганщині затримали зрадницю, яка зливала інформацію фсб
Сегодня 08:14    28
Разведка США помогла Украине сбить российский самолет с военными
Сегодня 08:05    66
россия начинает газовый шантаж Европы из-за нежелания стран платить за газ в рублях
Сегодня 07:56    62
росія випустила по Україні вже понад 1300 ракет
Сегодня 07:46    70
Аналітики дали прогнози щодо відновлення економік України та рф після війни
Сегодня 07:37    78
10 хороших новин 26 квітня
Сегодня 07:28    102
Розклад потягів з Харкова на 27 квітня
Сегодня 07:24    85
ЗСУ вдарили по позиціях рф на острові Зміїному, поціливши у пункт управління
Сегодня 07:19    91
Ещё о приднестровском факторе
Сегодня 07:11    106
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 