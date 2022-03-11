Графік руху Укрзалізниці на 12 березня

Перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 12 березня виглядатиме так:

Польща

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;№35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Угорщина

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.

Словаччина

№ 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;

№ 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

Румунія

Евакуаційний маршрут Одеса – Тульча о 23:23 з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30.

В Укрзалізниці нагадують: всі евакуаційні рейси зі сходу на захід є безкоштовними.

Рейси по ст. Харків

3:46 – №114/113 Лиман – Львів3:46 – №142/141 Лиман – Львів5:40 – №114/113 Львів – Лиман12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород14:00 – ІС+ Харків – Львів15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Рейси по ст. Київ

1:00 – ІС+ Дарниця – Харків1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд5:40 – №114/113 Львів – Лиман5:40 – №142/141 Львів – Лиман07:00 – ІС+ Дарниця – Дніпро07:00 – ІС+ Дарниця – Львів07:00 – ІС+ Дарниця – Харків11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ13:09 – №114/113 Лиман – Львів13:09 – №142/141 Лиман – Львів14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-121:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Рейси по ст. Одеса

14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль19:20 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

Рейси по ст. Полтава

5:53 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.8:33 – №44593 Івано-Франківськ – Краматорськ15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород23:20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси по ст. Вінниця

0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-15:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-15:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-16:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.9:12 – № 5/6 Рахів – Запоріжжя-114:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по ст. Запоріжжя

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз можемо анонсувати наступне:

Краматорськ

Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00

Харків

Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Дніпро

П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00

Кривий Ріг

Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00

Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50

Одеса

Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32

Житомир

Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00

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