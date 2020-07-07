Границы для украинцев открыли 23 страны: список

Украинские граждане по состоянию на сейчас могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть, въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", - заявил Кулеба.

В перечень стран входят:

Турция.

Сербия.

Албания.

Северная Македония.

Черногория.

Беларусь.

Великобритания.

США.

Мексика.

Египет.

Тунис.

Республика Корея.

Менее популярные направления:

Ирак.

Иран.

Афганистан.

Южный Судан.

Эфиопия.

Бурунди.

Сомали.

Кения.

Замбия.

Танзания.

Сейшельские острова.

Напомним, МИД призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе; министерство просит МИУ и Госавиаслужбу провести разъяснительную работу с авиакомпаниями.

Агентство Телевидения Новости