Границы для украинцев открыли 23 страны: список
Украинские граждане по состоянию на сейчас могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть, въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", - заявил Кулеба.
В перечень стран входят:
Турция.
Сербия.
Албания.
Северная Македония.
Черногория.
Беларусь.
Великобритания.
США.
Мексика.
Египет.
Тунис.
Республика Корея.
Менее популярные направления:
Ирак.
Иран.
Афганистан.
Южный Судан.
Эфиопия.
Бурунди.
Сомали.
Кения.
Замбия.
Танзания.
Сейшельские острова.
Напомним, МИД призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе; министерство просит МИУ и Госавиаслужбу провести разъяснительную работу с авиакомпаниями.