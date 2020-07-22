Транспорт
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22.07.2020 16:26
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Грузия еще на месяц продлила запрет на международное авиасообщение

Грузия еще на месяц продлила запрет на международное авиасообщение

Правительство Грузии приняло решение продлить запрет на международное авиасообщение. Запрет продлится до 31 августа. Об этом сообщает "Грузия Online".

При этом отмечается, что ограничение на регулярное международное воздушное сообщение не будет распространяться на прямые авиарейсы. Так, авиарейсы в Грузию будут осуществляться из аэропортов Мюнхена, Парижа и Риги.

Напомним, в Грузию будут пускать туристов только с отрицательным тестом на COVID-19.

Агентство Телевидения Новости

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