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Харьков и Львов свяжут прямые авиарейсы

Харьков и Львов свяжут прямые авиарейсы

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запускает три новых внутренних рейса с октября 2019 года, сообщается на сайте авиакомпании.

Рейсы по направлению Киев-Запорожье со стоимостью билетов от 498 гривен будут отправляться в понедельник, вторник, среду и пятницу с 28 октября 2019 года

Рейсы по направлению Киев-Харьков со стоимостью билетов от 498 гривен будут отправляться в понедельник, среду и пятницу с 25 октября 2019 года.

Рейсы по направлению "Харьков-Львов"  - впервые в Украине - со стоимостью билетов от 639 гривен будут отправляться в четверг и воскресенье с 17 октября 2019г.

Билеты на все рейсы уже доступны для покупки.

Кроме того, как отмечается на маршруте Киев-Львов компания увеличивает частоту авиарейсов.

Агентство Телевидения Новости

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