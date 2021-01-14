Харьков вошел в топ-15 городов мира

Харьков попал в список городов с самыми загруженными дорогами. Об этом свидетельствуют данные сервиса TomTom, пишет KHARKIV Today.

В рейтинге Харьков занял 13-е место по количеству пробок на дорогах.

На первом месте оказалась Москва (РФ), на втором — Мумбаи (Индия), на третьем - Богота (Колумбия). Киев занял седьмую строчку рейтинга, Одесса —11.

Отмечается, что наибольшая загруженность на дорогах города в 2020 году была в ноябре-декабре. Пиковая загруженность дорог пришлась на 24 декабря. Самые маленькие пробки были в апреле.

В 2019 году Харькове занимал 29 строчку в мировом рейтинге дорожных пробок.

Источник: sq.com.ua

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