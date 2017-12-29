Харьковчанам рассказали, когда заработает E-ticket в метро и где получить льготный электронный билет

Харьковчане, которые имеют льготу на проезд в Харьковском метрополитене и наземном электротранспорте, смогут получить E-ticket в отделениях ПАО «Мегабанк» или центрах предоставления административных и социальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

С начала следующего года сдать документы на оформление карт можно будет в любом отделении «Мегабанка» или в любом из центров предоставления административных и социальных услуг. Необходимо будет заполнить анкету и подать ксерокопии паспорта (с пропиской), идентификационного кода и всех удостоверений, дающих право льготы (например, пенсионное, ветерана труда и т.д.). Подать документы, оформленные заявителем, может и родственник, но получить карточку должен уже сам гражданин, имея при себе соответствующее удостоверение.

Что касается внедреня системы в метро, и его сроки перенесли с января 2018 года на февраль - с 1 числа в вестибюлях всех станций должно заработать по 1 терминалу.

Как сообщал «Восточный Дозор», в Харькове на остановках общественного транспорта было установлено 323 терминала e-ticket. В них продаются многоразовые карточки и бумажные билеты для разового проезда в транспорте,. В них можно пополнить проездную карту на сумму до 500 гривен.

Но уже в первые дни после установки терминалов вандалы начали выводить их из строя. В мэрии заявили, что в Харькове срывают введение системы e-ticket.

Источник: kharkov.dozor.ua

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