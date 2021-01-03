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Харьковчанам вернут популярный троллейбус

Харьковчанам вернут популярный троллейбус

​В Харькове возобновляется движение троллейбусного маршрута №2. Как сообщили в городской информационно-диспетчерской службе 1562, троллейбусы начнут курсировать с 11 января.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

разворотный круг "просп. Победы" - просп. Победы - просп. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - просп. Науки - просп. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - разворотный круг "просп. Жуковского".

На время карантина маршрут "разделили" на 2А и 2Б. Один курсировал от Алексеевки до площади Свободы и обратно, второй - от станции метро "Научная" до пр. Жуковского и в обратном направлении.

Источник: sq.com.ua

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