Харьковчане жалуются на давку в метро

Жители Харькова требуют увеличить количество поездов и уменьшить интервалы в час пик.

Соответствующая петиция появилась на сайте горсовета.

“В связи с увеличением количества пассажиров просьба сократить время подачи поездов в метро в часы пик. После подорожания метро харьковчане рассчитывали хотя бы на должное качество обслуживание метрополитена. В результате мы получили +60% к стоимости и сокращение количества поездов. Время ожидания увеличилось, на некоторых станциях стало совершенно невозможно попасть в поезд в часы пик”, – жалуется автор петиции Роман Полтавский.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, она должна набрать более 5000 голосов.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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