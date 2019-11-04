Харьковчане могут летать в столицу двумя авиакомпаниями

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines открыла рейсы в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе аэроопрта "Харьков".

25 октября перевозчик открыл рейсы в Киев. Они выполняются каждый понедельник, среду и пятницу по цене от 513 грн. Теперь харьковчане могут летать в столицу Украины двумя авиакомпаниями - "МАУ" и SkyUp Airlines.

Справка. SkyUp Airlines - украинская авиакомпания, основанная в 2016 году. В мае 2018 года она начала выполнять полеты. Из Харькова SkyUp Airlines летает в ряд европейских и восточных городов.

Источник: sq.com.ua

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