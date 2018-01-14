Харьковчане подали около 40 тысяч заявлений на получение льготного E-ticket

Около 40 тыс. оформленных заявлений-анкет на получение льготного единого электронного билета «E-ticket» приняли на сегодняшний день в «Мегабанке».

Как сообщил председатель правления ПАО «Мегабанк» Александр Шипилов, большая часть этих заявлений уже передана в КП «Харьковпасс». Это коммунальное предприятие обрабатывает документы и, в свою очередь, передает их в органы социальной защиты, специалисты которых будут проверять собранные данные и подтверждать право на льготу для каждого заявителя.

Чтобы получить льготный «E-ticket», необходимо заполнить анкету, которую можно скачать на сайте «Мегабанка». После этого бланк нужно распечатать (на одном листе с двух сторон) и заполнить. Кроме того, бланк анкеты можно получить в любом отделении и в любом пункте приема коммунальных платежей банка, в том числе расположенных в Харьковском метрополитене. Эти же бланки раздают в центрах предоставления административных услуг и в районных администрациях Харькова.

«Подать документы, оформленные заявителем, может и другой человек, например, его родственник. Хочу также обратить внимание на то, что, поскольку срок приема документов не ограничен, бланк анкеты можно взять домой, без спешки и суеты заполнить его и потом принести. Это позволит избежать пиков скопления людей в отделениях, ускорит процесс приема заявлений и, конечно, уменьшит количество ошибок при заполнении. Заполнять бланк анкеты прямо на месте, в отделении, сразу после получения нет необходимости», - отметил председатель правления банка.

Он также посоветовал харьковчанам не занимать очередь с утра, поскольку это приводит к скоплению людей в утренние часы работы банковских подразделений. По словам Александра Шипилова, к полудню ажиотаж значительно спадает, а в послеобеденное время заявители принимаются практически в штатном режиме.

Источник: 057.ua

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