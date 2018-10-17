Харьковчане предлагают разгрузить улицу Жилярди от автомобилей - петиция

Разгрузить транспортный поток на улице Жилярди предлагает харьковчанин чиновникам горсовета.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Разгрузка дороги на данном участке, по мнению автора петиции, возможна, если продлить улицу Пушкинскую до улицы Шевченко или до улицы Саперной.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 17 октября.

На данный момент ее поддержали несколько человек.

Для того, чтоб петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 голосов в течение 90 дней.

Агентство Телевидения Новости