Харьковчане предлагают убрать маршрутки в городе - петиция

Харьковчане просят городские власти ликвидировать маршрутки в городе.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

"Маршрутки - крайне неэффективный, некомфортный и неконтролируемый вид транспорта, - считает автор петиции. - Во всех развитых городах мира их либо нет или они существуют в отдалённых районах города, где еще нет качественного городского транспорта. Современные харьковские маршрутки не справляются с пассажиропотоком: постоянно заполнены свыше нормы, интервалы очень большие, учет пассажиропотока не ведется".

Техническое состояние маршруток, по мнению харьковчанина, "оставляет желать лучшего".

Автор петиции предлагает чиновникам горсовета подойти к этому вопросу комплексно и заменить маршрутки городскими автобусами и троллейбусными линиями, а также ввести в них понятную систему оплаты и контроля (E-ticket, Visa, Master Card, QR-code).

Сбор подписей под петицией стартовал 19 октября.

На данный момент ее поддержали 223 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Агентство Телевидения Новости