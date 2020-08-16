Харьковчане предлагают запретить парковку и ограничить движение на площади Свободы – петиция

Запретить парковку и ограничить движение на площади Свободы предлагают харьковчане властям города.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Как пишет автор петиции, площадь Свободы является одной из «визитных карточек» Харькова.

Парковка на площади Свободы, по мнению харьковчанина, портит облик города и создает дискомфорт для жителей и гостей города.

«Урбанистическое развитие города должно быть направлено на улучшение комфорта пешеходов и развитие общественного транспорта, но не «оккупацией» автомобилями, особенно в «сердце» города», - считает автор инициативы.

Сбор подписей под петицией стартовал 5 августа, и на данный момент ее поддержали более полутысячи человек.

Отметим, с такой инициативой харьковчане выступают не первый год. Ранее подобные петиции появлялись на сайте горсовета годом ранее и в 2018 году также. Однако полагающегося для ее рассмотрения горсоветом количества голосов в надлежащий срок они не набирали.

Если данная петиция в течение 90 дней наберет 5 тысяч голосов, то ее рассмотрят в горсовете.

Агентство Телевидения Новости