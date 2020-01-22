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Харьковчане просят о новом троллейбусном маршруте

Харьковчане просят о новом троллейбусном маршруте

На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с просьбой ввести новый троллейбусный маршрут в городе. 

"Недавно открыли новый троллейбусный маршрут № 47 ст. Метро "Героев Труда" до ул. Н. Ужвий. По ул.

Дружбы Народов строится новый микрорайон и население микрорайонов Северная 1,2,5 в несколько раз превышает количество населения микрорайонов Северная 3,4.

Нужен новый маршрут троллейбуса по ул. Дружбы Народов", - говорится в прошении. 

Если за 90 дней петиция наберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета. 

Агентство Телевидения Новости

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