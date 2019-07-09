Харьковчане просят облагородить трамвайную остановку на Салтовке

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой облагородить трамвайную остановку на улице Героев Труда.

"Убедительная просьба от имени жителей Салтовского жилого массива, убрать сомнительное сооружение на остановке "Круглый рынок". Состоит это строение из трех ларьков, соединенных между собой крышей, которое с некоторых пор является совершенно бесполезным и в данный момент служащим пунктом приема стеклотары. А фактически, это место стало пристанищем бомжей и пьяниц.

Постоянная грязь на остановке, лежбища на скамейках остановки и рядом с остановкой(в кустах и на траве, возле детской площадки), постоянно пьяные сборища и разборки, пустые бутылки и объедки после пьяной трапезы.

И мимо всего этого горожанам приходится проезжать трамваем и проходить мимо, идя на рынок или в метро. Все это видят дети и гости нашего города. Большая просьба к властям города - окультурить данное место, убрать данное строение и соорудить на его месте культурную остановку, т.к. это место не является безлюдным захолустьем. Оно проходное и находится в максимальной близости от метро, рынка и жилых домов" - пишет автор прошения.

Если петиция наберет за 90 дней не менее 5 тысяч подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета.

Агентство Телевидения Новости