Харьковчане просят поставить светофор на проблемном перекрестке - петиция

На сайте горсовета появилась петиция с просьбой установить светофор на перекрестке улицы Библика и проспекта Индустриального.

"Прошу вас установить светофор на перекрестке улицы Библика и проспекта Индустриального. Количество ДТП на этом перекрестке просто запредельное, каждый день в новостных сводкам мы видим, что разбились машины, иногда по несколько раз в день, это место просто притягивает аварии. Установка светофора сделает этот перекресток надёжным и безопасным. На данный момент из-за неудобной геометрии улиц и запаркованных машин возле пересечения дорог проехать там, не боясь, просто невозможно", - сказано в тексте петиции.

Напомним, чтобы она была рассмотрена горсоветом, ее должны подписать 5 000 человек за 90 дней.

Агентство Телевидения Новости