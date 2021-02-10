Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:29
Просмотров: 251

Харьковчане просят поставить светофор на проблемном перекрестке - петиция

Харьковчане просят поставить светофор на проблемном перекрестке - петиция

На сайте горсовета появилась петиция с просьбой установить светофор на перекрестке улицы Библика и проспекта Индустриального.

"Прошу вас установить светофор на перекрестке улицы Библика и проспекта Индустриального. Количество ДТП на этом перекрестке просто запредельное, каждый день в новостных сводкам мы видим, что разбились машины, иногда по несколько раз в день, это место просто притягивает аварии. Установка светофора сделает этот перекресток надёжным и безопасным. На данный момент из-за неудобной геометрии улиц и запаркованных машин возле пересечения дорог проехать там, не боясь, просто невозможно", - сказано в тексте петиции.

Напомним, чтобы она была рассмотрена горсоветом, ее должны подписать 5 000 человек за 90 дней.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 