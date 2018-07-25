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Харьковчане просят убрать рекламу из транспорта

Харьковчане просят убрать рекламу из транспорта

Харьковчане просят убрать рекламу с окон городского транспорта. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

"В связи с тем что расклейщики рекламных объявлений в последнее время совсем сошли с ума и вешают рекламу на окнах общественного транспорта так, что даже не видно, где находишься, прошу вас предпринять меры по устранению/запрету рекламы на окнах всех видов общественного транспорта", - сказано в тексте.

 

Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.

Источник: http://www.sq.com.ua

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