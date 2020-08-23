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Харьковчане против парковки на Площади Свободы

Харьковчане против парковки на Площади Свободы

Харьковчанам больно смотреть, как их гордость – одну из самых больших площадей в Европе – оккупировали автомобили. Неравнодушные горожане неоднократно предлагали городской власти освободить ее от машин, однако в качестве ответа получили новую разметку под платную парковку.

Путь харьковчанки Марины Сергеевны на работу каждый день лежит через площадь Свободы.

– Вы знаете, просто сердце кровью обливается. Площадь Свободы – нашу изюминку, наш бренд – превратили в огромную парковку. Ее уже даже не видно из-за машин. Во всем мире к площадям особое отношение – не только парковаться, даже проезжать категорически запрещено. Это пешеходные зоны. Наша власть неустанно кичится тем, что Харьков – европейский город. Да ни один уважающий себя город не допустил бы такого вандализма, иначе я это назвать не могу, – говорит харьковчанка.

Вера Сергеевна живет на Салтовке, а центр частенько приезжает погулять с внучкой.

– Очень обидно, что такое отношение к главной площади города. Владельцам машин, конечно же, удобно, что они могут парковаться недалеко от офиса. Но нужен ли нам комфорт такой ценой? Не знаю. Когда площадь перед праздниками освобождают, просто сердце радуется: какая же она у нас большая и красивая, а за машинами ее не разглядеть, – сетует пенсионерка.

На днях на сайте горсовета появилась петиция с просьбой запретить парковку на площади Свободы, сделав ее более комфортной для пешеходов.

– Площадь Свободы является одной из визитных карточек Харькова. Во многих европейских городах площадь является пешеходной зоной и местом для различных ярмарок и праздников. Парковка на площади Свободы портит облик города и создает дискомфорт для жителей и гостей города. Урбанистическое развитие города должно быть направлено на улучшение комфорта пешеходов и развитие общественного транспорта, но не оккупацией автомобилями, особенно в сердце города, – считает автор петиции Андрей Дегтярев.

За неделю она набрала почти 600 подписей. Чтобы городская власть рассмотрела обращение, оно должно набрать за три месяца пять тысяч голосов.

Подобные обращения появляются регулярно, начиная с момента основания данного ресурса на сайте мэрии. В частности, в петиции, размещенной в прошлом месяце, харьковчане предлагали Геннадию Кернесу убрать площади Свободы все машины и превратить ее в пешеходную зону – по примеру европейских городов.

«Ведь это лицо нашего города! У нашего города тоже должна быть пешеходная зона, и здесь самое лучшее место, так как площадь Свободы является его визитной карточкой», – говорится в петиции.

Желание харьковчан убрать с площади Свободы парковку поддерживает и глава общественной организации «Городские реформы» Александра Нарыжная.

– Автомобили нужно убрать вообще со всех площадей, потому что площадь – это не парковка, а место для людей, – делится она своим мнением с «Вечерним Харьковом». – Важно сохранить пространственную структуру площади, потому что она является большой ценностью. Это самый крупный пространственный объект в нашем городе, который можно увидеть. Все решения могут касаться лишь вопроса, как ее использовать – она не может просто так стоять. Как вариант, это может быть площадь фестивалей. То есть нужно придумать решение, как сделать ее активной, чтобы люди могли ею пользоваться. Для того необходимо рассматривать различные варианты, обсуждать, проводить исследования, как живет площадь... Так что пока однозначного готового решения по этому вопросу нет.

А вот у городской власти решение нашлось – в ответ на просьбы горожан горсовет поставил на площади... парковочные знаки.

– Харьковская городская власть шла долго к этому. Было много петиций на сайте горсовета с просьбой убрать стихийную парковку на площади Свободы. Однако в июле 2020 года горсовет принял прямо противоположное решение. Площадь Свободы раскрасили под платную парковку и поставили парковочные знаки. Теперь самая большая площадь Украины перепрофилирована в большую площадку для парковки. Поздравляем харьковчан с этим достижением! – так на решение городской власти отреагировали активисты Харьковского антикоррупционного центра и опубликовали в «Фейсбуке» снимки площадей других европейских городов – Кракова, Варшавы, Лиона, где не позволяют, в отличие от Харькова, уродовать облик города.

Коротко

Харьковская площадь Свободы – самая большая в Украине, шестая в Европе и двенадцатая в мире. Ее площадь – 11,9 гектарв, разница высот вдоль площади — свыше 11 метров (от высшей точки на Сумской улице до низшей — у Госпрома). Площадь имеет форму колбы. Прямоугольная часть площади замощена брусчаткой (правда, уже не полностью) и выходит на ул. Сумскую, круглая — на проспект Науки. Под площадью находятся две станции метро — «Университет» Салтовской линии и «Госпром» Алексеевской линии.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: харьков

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