С 22 июля из аэропорта "Харьков" можно будет улететь на Черное море в Болгарию. Об этом сообщается на странице авиакомпании SkyUp в Facebook.

Стоимость билета на ближайшую среду стартует от 3870 грн., цена на следующие даты - ниже. Самолет до Бургаса из Харькова будет летать раз в неделю, пассажиры в пути проведут два часа. Харьковчане смогут улететь в Болгарию по средам в 10:10. Обратно из Бургаса в Харьков также можно вернуться в среду, самолет вылетает в 13:10.

При этом авиакомпания отменила летние рейсы Харьков-Париж (Бове) и Харьков-Тбилиси.

Источник: sq.com.ua

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