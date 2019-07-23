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Харьковчане стали меньше ездить в общественном транспорте
В Харькове с начала года на 13% сократилось число пассажиров в общественном транспорте.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.
Согласно подсчетам, с января по июнь 2019 года троллейбусами воспользовались 53,7 миллиона пассажиров (на 23,5% меньше чем за аналогичный период прошлого года), трамваями - 45,9 миллиона (на 23,4% меньше), метрополитеном - 107,1 миллиона (на 3% меньше).
Железнодорожным транспортом перевезено 15,8 млн. пассажиров, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, автомобильным - 46,2 миллиона (на 12,3% меньше, чем в январе-июне 2018 года).
Источник: sq.com.ua
Темы: трамвай, троллейбус, харьков
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