Харьковчане в июле стали намного больше летать

Июль стал вторым месяцем работы Международного аэропорта «Харьков» после карантинного перерыва.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, всего за месяц услугами аэропорта воспользовались 54 тысячи пассажиров: 45,8 — международными рейсами, 8,2 — внутренними. К сравнению, в июне перелётами воспользовались лишь 1,6 тысяч пассажиров. Было выполнено 407 вылетов, лишь на 23% меньше, чем в июле 2019 года. Международных вылетов выполнилось 218, внутренних — 189.

Общий пассажиропоток семи месяцев 2020 года составил 324,3 тысяч человек, на 53% меньше аналогичного показателя предыдущего года. Из аэропорта выполнилось 1 672 вылетов: на 44% меньше, чем в прошлом году.

В аэропорту добавили: сдать тест на COVID-19 после возвращения из стран красной зоны можно сразу в терминале аэропорта. Тестирование проводят аккредитованные лаборатории, а результаты синхронизируются с приложением «Дій вдома». Кроме того, с июля пассажиры внутренних украинских рейсов могут вместо бумажного паспорта предъявлять цифровую версию ID-карты или биометрического паспорта через приложение «Дія».

Источник: sq.com.ua

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