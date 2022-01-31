Харьковчанин превратил "танк" в снегоуборочную машину

Водитель Службы автодорог Харьковской области Сергей Лукьяненко переоборудовал артиллерийский тягач АТС-59, чтобы чистить им дороги там, где другая дорожная техника не пройдет. Такая машина – единственная в области, пишет "Суспільне".

Сергей Лукьяненко работает на Песочинском филиале "Харьковоблавтодора". Как-то от главного механика мужчина случайно узнал, что в гараже филиала стоит нерабочая машина – тягач. Тогда и пришла в голову идея переоборудовать ее.

Над "танком", по словам Сергея, он работал в свои выходные. Машина - артиллерийский тягач 1959 года выпуска. Раньше его использовали в военных целях, затем переоборудовали, чтобы перевозить грузы. Мужчина установил отвал, чтобы чистить снег, и перекрасил "танк". Из запчастей купить пришлось только новый двигатель с трактора.

По словам мужчины, он чинит машины уже более 20 лет, но с гусеничной имел дело впервые.

"Я как художник, только по металлолому. Вот рождается художник, он берет и пишет картины - Пикассо, Малевич. Родились такие как Бах, Бетховен – они писали музыку. А я "рисую" металлоломом. Оживляю его, вдыхаю жизнь — родился такой", - рассказал мастер.

Использовать машину будут во время снегопадов, когда обычная техника не сможет проехать, а летом — как тягач.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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