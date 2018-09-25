Харьковские трамваи №3 и 27 на два дня изменят маршрут

С 9:00 до 17:00 26 и 27 сентября движение транспорта по ул. Москалевской на участке от ул. Светлановской до разворотного круга «Новожаново» будет ограничено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом межпутевого пространства.

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 17:00 26 и 27 сентября будет запрещено движение трамваев по ул. Москалевской - на участке от выхода из КП «Октябрьское трамвайное депо» до разворотного круга «Новожаново».

В связи с этим, трамваи №3 и 27 будут курсировать так:

№3: разворотный круг «Залютино» - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - ул. Николая Бажана – разворотный круг «Новоселовка»;

№27: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - ул. Николая Бажана – разворотный круг «Новоселовка»;

(в обратном направлении): разворотный круг «Новоселовка» - ул. Николая Бажана - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

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