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Харьковские трамваи № 5 и 6 не будут курсировать до лета

Харьковские трамваи № 5 и 6 не будут курсировать до лета

По Московскому проспекту на участке от площади Защитников Украины до Университетской планируют возобновить движение общественного транспорта не раньше 30 мая. Об этом сообщили в городской информационно-диспетчерской службе 1562.

Отмечается, что запрет на движение трамваев по Московскому проспекту, площади Конституции, площади Павловской на данном участке продлен с 1 января по 30 мая 2021 года включительно.

Трамваи № 5 и 6 не курсируют.

Также до 30 мая продлен запрет на движение троллейбусов по улицам Броненосца "Потемкина", Богдана Хмельницкого, проспекту Московскому и улице Кооперативной на участке от разворотного круга "станция метро "Защитников Украины" до переулка Короленко.

Агентство Телевидения Новости

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