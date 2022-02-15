Харьковские водители боятся «оставить» колёса в ямах: в городе вместе со снегом сошёл и асфальт

Перепады температуры от плюсовой до минусовой и чрезмерная влажность стали крайне разрушительными для асфальтового покрытия на улицах Харькова. Многие выбоины образовались даже на тех участках, где в прошлом году уже делали ремонт.

Водители говорят, что приходится постоянно тормозить и держать безопасное расстояние во избежание опасных аварий.

Виталий, водитель

Аварийные ситуации, прежде всего аварийная ситуация! Снижаем скорость, притормаживаем, пытаемся маневрировать. И получается аварийная ситуация, получается куча аварий. Ну, сколько у меня было аварийных ситуаций. Через объезд ям, всяких препятствий. В основном, ямы. Ямы довольно-таки глубокие.

Если в центре города ситуация более-менее нормальная, то чуть дальше улицы в крайне ужасном состоянии, рассказывает Юрий. По его словам, иногда проехать сквозь ямы на дорогах становится настоящим испытанием, ведь вместо места назначения может оказаться на СТО с поврежденным автомобилем.

Юрий, водитель

Появились очень глубокие ямы. Вот, режут колёса. Очень сейчас проблематично стало ездить. За этим надо следить. Перепад температур, естественно, идёт. И появились ямы, проблемные участки есть. В центре более-менее можно ездить. Центральные проездные дороги, всё хорошо. То есть, всё отлично. — Як з іншими районами? — Ну, если взять, предположим, ХТЗ, отдалённые районы. Об этом мы вообще не говорим, там очень критично, очень плохо.

Больше всего дороги разрушаются возле строек, говорит Игорь. По его словам, из-за многотонных грузовиков даже маленькая яма через несколько недель превращается в огромную яму.

Так и случилось на улице Елизаветинской, где дороги практически не осталось.

Игорь, водитель

Ми бачимо, як зійшов сніг, ми бачимо, як повибивалися латки, котрі ставилися ще до зими. І дороги зараз, ну, дуже важкі. Я їзжу по всьому місту. І ситуація майже однакова. У кожному районі є такі самі дороги, як зараз ми бачимо. Десь там йде будівництво. Я розумію, що доки будівництво не закінчиться, то такі дороги будуть залишатися, тому що вантажівки їх розбивають.

В Укравтодоре заверили, что чаще ямы появляются на старых направлениях, где годами не было капитального или текущего ремонта. Сейчас в городе идет ямочный ремонт, а с наступлением благоприятных погодных условий дорожники приступят к плановым ремонтным работам.

В целом, по данным Харьковского городского совета, на содержание дорог и дорожной инфраструктуры из бюджета в 2022 году планируется выделить более 700 миллионов гривен.

Агентство Телевидения Новости