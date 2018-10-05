Харьковским детям гарантируют бесплатный проезд в транспорте до получения электронных проездных
Об этом сообщает KHARKIV Today со ссылкой на городской Департамент образования и науки.
«Харьков-Пасс» нам гарантирует, что на то время, пока еще не все дети получат эти билеты, никто в транспорте требовать платить за проезд не будет. Ни одна жалоба на это пока не поступала от родителей», — сказала директор Департамента образования и науки горсовета Ольга Деменко.
Ученические электронные проездные пока что действуют только в троллейбусах и трамваях. В метрополитене они заработают только с 1 ноября.
С 1 октября старые бумажные ученические проездные билеты стали недействительны.
Напомним, харьковчане поддержали петицию о бесплатном проезде для школьников. Свыше пяти тысяч петиция собрала за несколько дней.
Источник: www.objectiv.tv