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Харьковским школьникам заменили электронные билеты

Харьковским школьникам заменили электронные билеты

За время работы системы "E-ticket" в городском электротранспорте харьковским школьникам заменили 700 электронных билетов, которые они потеряли или повредили.

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.

По данным Департамента, в течение июля дополнительно выдан 21 льготный электронный билет школьникам Харькова (всего выдано 84,8 тыс. билетов), а также семь билетов - соцработникам районных территориальных центров предоставления социальных услуг (всем категориям медицинских и социальных работников выдано 1340 билетов).

Напомним, что с декабря 2017 года система "Электронный билет" внедрена в наземном электротранспорте города (трамвай, троллейбус). На весь подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров, установили 451 бортовой компьютер и смонтировали 1419 валидаторов.

По состоянию на 1 августа на трамвайных и троллейбусных остановках города установлены и круглосуточно функционируют 166 терминалов "Е-ticket" для приобретения и пополнения билетов для проезда.

Для запуска первого этапа системы "E-ticket" на всех станциях метрополитена установлено минимальное количество оборудования, и сейчас система работает в режиме первой пусковой очереди. К ней подключено 53 валидатора, и планируется установить еще 381. На всех станциях метрополитена, где есть валидаторы, пассажиры уже могут пользоваться системой "E-ticket".

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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