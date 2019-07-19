Харьковской электричке удлинили маршрут

С 8 июля по 1 сентября года по рабочим дням пригородный электропоезд №6410 Балаклея – "Харьков-Пассажирский" курсировать по более протяженному маршруту от станции Изюм.

Об этом пишет "Вечерний Харьков".

По информации пресс-центра ЮЖД, из Изюма электричка отправляется в 3.40, а на станцию Харьков-Пассажирский прибывает в 7.12. По субботам и воскресеньям этот электропоезд по-прежнему будет курсировать по маршруту Балаклея – Харьков-Пассажирский (отправление со станции Балаклея в 4.57).

Источник: sq.com.ua

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