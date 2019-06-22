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Харків, Дніпро та Одеса цікавляться трамваями Pesa

Харків, Дніпро та Одеса цікавляться трамваями Pesa

Керівництво кількох українських міст виявляло зацікавленість щодо закупівлі трамваїв польської Pesa Bydgoszcz.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Про це на зустрічі в Бидгощі розповіла Гражина Мойсевіч-Трегуб, шеф з продажу Pesa на Східних ринках.

Вона нагадала, що Київ вже придбав 47 трамваїв виробництва польської компанії. На питання журналіста, чи є зацікавленість з боку інших українських міст у купівлі трамваїв Pesa, Гражина Мойсевіч-Трегуб відповіла:

“Цікавилися Харків, Одеса, Дніпро … були розмови, але на сьогоднішній день ще не прийнято рішення”.

Вона зазначила, що конкретних домовленостей не було та обговорення з представниками деяких з міст ще знаходяться в процесі.

Раніше ми писали про те, що у квітні 2019 року “Київпастранс” уклав договір на поставку 10 польських трамваїв Pesa за 568 млн гривень.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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