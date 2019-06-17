Харків закупить вагони метрополітену та тролейбуси

Тендер на закупівлю тролейбусів для КП “Тролейбусне депо № 3” передбачає бюджет в € 10 млн, за який учасникам пропонується поставити:

– Одиночні тролейбуси з довжиною не більше 13,5 метрів, для 105 (± 5%) пасажирів з яких сидячих – 30 (± 10%).

– Двосекційні тролейбуси з довжиною не більше 18,75 м, для 175 (± 5%) пасажирів, з яких сидячих – 45 (±) 10%

Співвідношення між одиночними та зчленованими тролейбусами має бути 1 до 3 (тобто 75% кількості мають бути одиночними, 25% – двосекційними). Передає AllTransUA.

Очікується, що контракт буде реалізований з вересня 2019 по жовтень 2020.

Термін поставки – 56 тижнів після отримання авансу.

Ще один тендер на закупівлю вагонів метро оголошено КП “Харківський метрополітен”

Бюджет закупівлі складе € 45 млн. За ці кошти постачальник має поставити п’ятивагонні склади метрополітену довжиною 96 метрів.

Термін поставки – 150 тижнів після отримання авансового платежу.

Учасник повинен мати успішний досвід виконання аналогічних поставок поїздів метро з аналогічними моделями в кількості не менше 75 вагонів метро за останні 3 роки. Загальний досвід виготовлення вагонів метрополітену має складати не менше 10 років.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

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