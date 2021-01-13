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Харків'ян просять не паркувати машини на вулицях у разі снігопаду

Харківян просять не паркувати машини на вулицях у разі снігопаду

Міська влада звертається до харків'ян з проханням не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, щоб не заважати спеціалізованій техніці в прибиранні снігу.

Також харків'ян просять не загороджувати в'їзди у двори, щоб комунальні служби могли якісно прибирати сніг.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у середу, 13 січня, вночі очікується помірний сніг, вдень - місцями сильний сніг, мокрий сніг з дощем, місцями заметіль, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця, вітер - 7-12 м/с, місцями пориви - 15-20 м/с. Температура повітря вночі - від 3 до 8 градусів морозу, вдень - від нуля до 5 градусів нижче нуля.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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