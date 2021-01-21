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Харків’янин схрестив у своєму гаражі Запорожець та УАЗ: результат підірвав соцмережі

Харків’янин схрестив у своєму гаражі Запорожець та УАЗ: результат підірвав соцмережі

Власник диво-машини розповів історію переробки авто та поділився ексклюзивними подробицями цього процесу.

Світлана Єченіна, кореспондентка

Зимові розваги та пустощі. Можна долати гірки на льодянках та санчатах, а можна от на таких машинах.

Цей дивний позашляховик змайстрував у своєму гаражі Антон Казарінов. На все пішло два місяці.

Антон Казарінов, власник машини

Это концептуально другая машина. Это просто обертка Запорожца и все, по сути. Это УАЗик, если так, очень грубо.

Антон пояснює: спочатку в нього був УАЗ. Машину він не жалів, ганяв бездоріжжям та змагався з іншими позашляховиками. А коли авто втратило гарний вигляд – знайшов оригінальний спосіб оновити його та схрестив із Запорожцем.

Антон Казарінов, власник машини

Тут мотор стоит 2,5. Он, естественно, у нас поместился только спереди, потому что сзади у него очень маленький моторный отсек изначально. Все перенесено спереди, сзади сделан багажник. Мотор с ГАЗели, коробка, раздатка стоит з УАЗа, мосты с УАЗа. Рама половина самодельная.

Допомагав робити диво-автомобіль кращий друг Антона Андрій. Чоловіки кажуть: не розраховували на таку увагу до свого творіння, але вперше опинившись поза межами гаражу – машина одразу привернула до себе увагу і стала зіркою місцевих соцмереж.

Антон Казарінов, власник машини

Почти все, почти все пытаются сфотографироваться.

Андрій Куценко, друг Антона

Выехали в снег выдернуть друга и получился такой фурор, и никто не ожидал, что так будет.

Окрім яскравої зовнішності машина отримала ще й здатність долати те, що звичайному УАЗу не під силу.

Андрій Куценко, друг Антона

Сделали по-другому подвеску, переделали на пружины и стал намного проходимее.

Салон старенького Запорожця зазнав деяких змін, але вони некардинальні і більше стосуються технічних аспектів, ніж зовнішніх.

Андрій Куценко, друг Антона

Укомплектован он лебедкой, чтобы если поедем в болото, в грязь, чтобы вытянуться можно было. Здесь вот пульт от лебедки, установлена на время зимы печь дополнительно и рычаги раздатка и передний мост отключаемый. То есть кулиса немного переделана, а так салон в принципе штатный.

Далі друзі планують допрацьовувати своє творіння. Усіх секретів поки не розкривають, але точно відомо, що невдовзі в цієї машини з’являться нові ще більші колеса.

Источник: objectiv.tv

Автор: Світлана Єченіна

Новости портала «Весь Харьков»

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