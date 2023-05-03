Харківські патрульні знайшли кинуту «Газель»: автівка числилась в угоні

Під час патрулювання Слобідського району міста, на вулиці Матюшенка, увагу поліцейських роти ТОР привернув припаркований автомобіль ГАЗ. Автівка мала чисельні пошкодження.

Патрульні встановили, що автомобіль підпадав під наявні поліцейські орієнтування. Під час перевірки VIN номеру стало відомо, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно з наявними базами даних автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння.

Для встановлення усіх необхідних обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.

Агентство Телевидения Новости