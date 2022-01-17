Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 71

Харківська окрема авіаційна ескадрилья поповнилася двома сучасними бортами AIRBUS Н125 (ВІДЕО)

Харківська окрема авіаційна ескадрилья поповнилася двома сучасними бортами AIRBUS Н125 (ВІДЕО)

Два нові гвинтокрили AIRBUS H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між Урядами України та Франції, прибули в аеропорт «Харків».

Ці гвинтокрилі машини поповнили авіапарк Харківської окремої авіаційної ескадрильї Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, що у рамках виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проекту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки. З них Держприкордонслужба України отримає 24 нових вертольоти. Водночас частина льотного та технічного складу прикордонних авіаескадрилей навчалися експлуатувати та обслуговувати H–125 у Франції – в Центрі підготовки «Airbus».

Перші вертольоти за українсько-французьким контрактом прикордонне відомство України прийняло на озброєння ще у січні 2020 року. На початку експлуатації прикордонники використовували ці машини для підготовки льотного та інженерно-технічного складу, а також для моніторингу державного кордону. Зараз Держприкордонслужба має власних сертифікованих фахівців, в тому числі інструкторів.

На даний час прикордонне відомство України має вже 7 вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter, а загалом, в рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, Державна прикордонна служба України має отримати 24 вертольоти Н125.

Також триває розбудова необхідної інфраструктури для ефективного використання вертольотів в охороні кордону.

Харківська окрема авіаційна ескадрилья поповнилася двома сучасними бортами AIRBUS Н125 (ВІДЕО)

Харківська окрема авіаційна ескадрилья поповнилася двома сучасними бортами AIRBUS Н125 (ВІДЕО)

Харківська окрема авіаційна ескадрилья поповнилася двома сучасними бортами AIRBUS Н125 (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Праздник продолжается в театре «ЛанжеронЪ»!
Сегодня 09:06    1937
За текущими метеоданными можно наблюдать онлайн. Харьковская метеостанция включена во всеукраинскую сеть
Сегодня 08:37    129
Известный британский журнал опубликовал информацию о харьковском ВУЗе
Сегодня 08:10    190
Харьковчанин, который четырежды взошел на Эверест, покорил вершину в Антарктиде
Сегодня 07:44    140
В центре Харькова мужчина спиливал деревья для отопления дома
Сегодня 07:18    202
В Харькове внедорожник перекрыл дорогу «скорой» (ВИДЕО)
Сегодня 06:51    180
99% медиків Харківщини зробили хоча б одну дозу щеплення проти COVID-19
Сегодня 06:25    124
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    152
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    240
Харьковчан зовут посмотреть на новогодние открытки
16.01.2022 09:04    258
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 