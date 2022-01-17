Харківська окрема авіаційна ескадрилья поповнилася двома сучасними бортами AIRBUS Н125 (ВІДЕО)

Два нові гвинтокрили AIRBUS H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між Урядами України та Франції, прибули в аеропорт «Харків».

Ці гвинтокрилі машини поповнили авіапарк Харківської окремої авіаційної ескадрильї Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, що у рамках виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проекту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки. З них Держприкордонслужба України отримає 24 нових вертольоти. Водночас частина льотного та технічного складу прикордонних авіаескадрилей навчалися експлуатувати та обслуговувати H–125 у Франції – в Центрі підготовки «Airbus».

Перші вертольоти за українсько-французьким контрактом прикордонне відомство України прийняло на озброєння ще у січні 2020 року. На початку експлуатації прикордонники використовували ці машини для підготовки льотного та інженерно-технічного складу, а також для моніторингу державного кордону. Зараз Держприкордонслужба має власних сертифікованих фахівців, в тому числі інструкторів.

На даний час прикордонне відомство України має вже 7 вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter, а загалом, в рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, Державна прикордонна служба України має отримати 24 вертольоти Н125.

Також триває розбудова необхідної інфраструктури для ефективного використання вертольотів в охороні кордону.

Источник: dpsu.gov.ua

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