Harley-Davidson приостановила производство электромотоциклов

Компания Harley-Davidson Inc. приостановила производство и поставки электромотоцикла LiveWire из-за обнаруженных проблем с зарядным оборудованием.

Согласно информации компании, производство модели LiveWire приостановлено для проведения испытаний, направленных на выявление проблемы. В Harley-Davidson не уточнили, когда возобновят производство своего первого электромотоцикла.

При этом в компании отметили, что все поставленные ранее мотоциклы являются безопасными для вождения и обратились к покупателям и дилерам с просьбой пользоваться только профессиональными зарядными устройствами, доступными в дилерских центрах.

Изначально владельцы LiveWire могли заряжать электромотоциклы от обычной бытовой розетки в доме - этот процесс занимает около 10 часов. На зарядных станциях в дилерских центрах Harley это можно сделать примерно за час.

Запуская производство LiveWire, компания рассчитывала стимулировать продажи в США - крупнейшем рынке для Harley-Davidson. Приостановка их производства представляет проблему для компании: в июле производитель ухудшил прогнозы поставок мотоциклов и отчитался о слабых квартальных результатах.

На дополнительных торгах в Нью-Йорке акции компании снизились на 0,9%.

Выпуск LiveWire начался в августе 2019 года. Цена нового байка составляет около 30 тыс. долларов, что значительно выше, чем у других электрических мотоциклов, представленных на рынке.

LiveWire разгоняется до 60 миль в час (96,5 км/ч) менее чем за 3,5 секунды, и, поскольку он имеет электрическое питание, не требует сцепления и переключения передач, что делает его намного проще для новичков. Мотоцикл может проехать 110 миль (177 км) без подзарядки.

Источник: elektrovesti.net

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