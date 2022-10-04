Які аксесуари купити в автомобіль

Щоб їздити за кермом з комфортом, часто доводиться доукомплектовувати автомобіль. Сьогодні у продажу є безліч аксесуарів, корисних в тих чи інших обставинах. Тому краще скласти перелік, і лише потім замовляти чи купувати товари.

Що доцільно купити

Козирок, який віддзеркалює сонячне проміння

Оптимально підбирати не найдешевші варіанти із щільного матеріалу. Такі служать довго, причому не розсипаються після одного сезону. Якщо передбачається зберігати машину під палючим сонцем, то можна відразу взяти 2-3 екрани, так зручніше влаштувати тінь.

Набір салонних килимків

Допоможе зберегти порядок та чистоту всередині автомобіля. Карпет може швидко зноситися під агресивним впливом піску і бруду, які потрапляють на взутті водія і пасажирів.

Найбільш практичні та універсальні – гумові килими. Ціна у них доступна. Також у продажу є текстильні та поліуретанові аналоги.

Саквояж органайзер у багажник

Не має значення, який обсяг «камери зберігання», тут головне — забезпечити впорядкування різнорідних предметів.

У таку сумку-органайзер https://shopforcars.in.ua/ua/sakvoyazh-organayzer/ можна легко вмістити автохімію та інші подібні предмети. Важливо звернути увагу на наявність спеціальних липучок для кріплення органайзера до карпету багажного відсіку.

Ланцюги протиковзання

Стануть не заміною зимової гуми, а логічним доповненням. Такі «зубасті помічники» стануть у нагоді навіть мешканцям найтепліших широт.

Все просто: на льоду зчеплення не вистачає навіть найтехнологічнішим покришкам. Ланцюги кардинально вирішують цю проблему. За їх допомогою можна заїжджати на дуже круті зледенілі пагорби (на гірськолижному курорті, наприклад). Вартість аксесуара доступна.

Каністра для технічної води

Допоможе у найрізноманітніших випадках. Тому варто тримати таку ємність наповненою. Особливо це стане в нагоді в подорожі, коли потрібно помити руки, вмитися або обполоснути водою якісь предмети.

Термочашка або термос

Допоможуть водієві заощадити масу коштів. За допомогою такого посуду завжди можна поглинати улюблені напої, приготовані самостійно.

Наприклад, в холодну пору року до виїзду на роботу заправити ємність, а потім потягати ароматну каву, стоячи в пробці. Аналогічний аксесуар можна порекомендувати пасажирам.

Чохли для салонних сидінь

У таких накидок є як прихильники, так і противники. Дійсно, оббивка крісел збережеться просто добре, але для кого?

Може краще користуватися рідними сидіннями без будь-яких хитрощів? На ці запитання може відповісти лише сам власник транспорту.

Підкапотна ковдра-утеплювач

Служить для економії грошей та часу. Такий пристрій купується заздалегідь, встановлюється в моторний відсік. Жителі північних регіонів вже оцінили практичність такого автотовару. Він зроблений з вогнетривкого щільного матеріалу, який не можна замінити аналогами.

Таким чином, за допомогою вищезгаданої інформації можна оптимально укомплектувати свій автомобіль.