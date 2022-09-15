Як безпечно дістатися деокупованних територій (МАПА)

Укравтодор порадив як безпечно дістатися з Харкова до деокупованих Куп’янська, Ізюму та Балаклії – маршрут для цивільних

Переглянути шлях у навігаторі можна за посиланням (https://goo.gl/maps/NzJ2PydGEeUgDVcT9)

Наголошуємо, що розмінування та забезпечення безперешкодного проїзду ще триває. Не рекомендуємо пересуватися цим маршрутом без нагальної потреби.

Рекомендуємо пересуватися виключно у світлу пору доби та дотримуватися безпечної швидкості руху.

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