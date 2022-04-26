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Ямковий ремонт на евакуаційних шляхах на Харківщині

Ямковий ремонт на евакуаційних шляхах на Харківщині

Продовжуємо ліквідовувати аварійну ямковість та розчищати проїзну частину від сторонніх предметів, повідомляє Служба автомобільних доріг у Харківській області

У вихідні дні працювало 25 ремонтних бригад, вчора – 23. За останні 3 дні ліквідували понад 3000 м. кв. ямковості. Підрядні організацї працювали, зокрема, у напрямку Київа, Дніпра, Полтави, Краснограду, Змієва, Лозової та ін.

Виконувались роботи з ліквідації руйнувань проїзної частини (улаштування основи з щебенево-піщаної суміші), ремонту металевого бар’єрного огородження, прибирання сміття та сторонніх предметів з проїзної частини та смуги відводу автомобільних доріг.

У першу чергу дорожники Харківської області забезпечують проїзд на гуманітарних і евакуаційних маршрутах.

Агентство Телевидения Новости

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