"Игнорируют масочный режим и набиваются в маршрутки" Как полиция влияет на нерадивых водителей общественного транспорта?

Владимир Кириленко дезинфицирует салон автобуса. На конечной остановке, на Холодной горе, водитель высадил пассажиров и приехал на базу. Здесь после каждого рейса салон автобуса должны обработать. В день, говорит Кириленко, идет до 4-х таких баллонов. Работают с самого утра и до заезда последнего автобуса - уже в полночь.

Владимир Кириленко, дезинфицирует автобусы

Основные положения в автобусе - это в основном, где берутся - поручни, поручни на сидушках, подоконники. Если большой то МАН, или там Вольво, то там минут 5, маленькие - 3 минуты

Перевозчик обслуживает 12 маршрутов в Холодногорском районе города. Три маршрути - на область. За время карантина пассажиропоток, уверяют, упал на 40 процентов.

Александр Степко, директор ООО "Экспресс"

По большому счету за второй квартал у нас 2 миллиона убытков. Платный пассажир нашел способы, как то добираться на работу, нам достаются только одни льготники

Кроме ежедневной выручки "субботнего дня" добавились и постоянные споры в автобусах. На водителей, которые просят людей надевать маску в салоне и не набивают транспорт - разъяренные пассажиры пишут жалобы.

И приходят сюда и жалуются. Кто-то там ехал к маме нужно было дать таблетку, а автобус не остановился и следующий автобус через пол часа

Эта проблема, говорят в полиции, самая распространенная и когда водители спрашивают, что им делать, если люди отказываются выходить из автобуса, инспектор отдела безопасности дорожного движения Андрей Устименко отвечает - звонить в полицию. О проблемах общественного транспорта, учитывая рост количества инфицированных коронавируса, шла речь на встрече патрульных и перевозчиков.

Андрей Устименко, инспектор отдела безопасности дорожного движения УПП в Харьк.обл.

В нашем регионе возможно ситуация ухудшится. Поэтому этот месяц предельно нужно быть внимательным на рабочем месте. Водители давно уже работают в режиме коронавируса таких вот перевозок ограниченных. Поэтому они все уже знают, придерживаются норм, но опять же, есть нерадивые, на которых такими беседами влияем

Накануне на селекторном совещании, при обсуждении самых проблемных вопросов, коснулись и темы перевозок во время карантина. Поэтому, как и в начале эпидемии Ковид, полиция снова с каждым предприятием будет проводить профилактические беседы по соблюдению правил карантина.

Андрей Устименко, инспектор отдела безопасности дорожного движения УПП в Харьк.обл.

С момента введения карантина этих встречи, они систематически проводятся

Кроме этого, говорит Андрей Устименко, готовится информация для перевозчиков с четким алгоритмом действий. Чтобы до 1 сентября ситуация в регионе стабилизировалась.

Агентство Телевидения Новости