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Илон Маск озвучил цену электропикапа Tesla

Илон Маск озвучил цену электропикапа Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск назвал цену на электрический пикап, который пока что даже не представили.

Он считает, что стоимость электромобиля должна быть такой, чтобы его клиенты смогли себе позволить «действительно отличный» пикап.

По его словам, максимальная стартовая стоимость нового электромобиля бренда будет составлять 49 000 долларов. При том, что компания все же рассчитывает предложить автомобиль по цене «значительно ниже» 50 000 долларов.

«У клиентов должна быть возможность приобрести действительно отличный пикап за сумму в 49 000 долларов или даже ниже», — сказал глава Tesla.

Отметим, если компания действительно предложит клиентам стоимость в 49 000 долларов за пикап, то это сильно повлияет на продажи его ближайшего конкурента Rivian R1T, цена на который достигает 69 000 долларов.

Тем не менее, Маск признает, что пикап Tesla может быть немного непривычным для людей, ведь его дизайн будет футуристическим.

Илон Маск озвучил цену электропикапа Tesla

Он отметил, что главная цель компании сделать такой пикап, чтобы он не уступал по функциональности Ford F-150 и имел атрибуты спортивного автомобиля Porsche 911.

Ранее Маск уже заявлял, что автомобиль будет иметь шесть посадочных мест, дальность пробега в 650 – 800 километров, двойной мотор AWD и сможет буксировать груз массой около 136 тонн.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: машина, США

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