Информация по эвакуации от «Укрзалізниці»: обновление
Рейс 46/45 выехал из Лисичанска, эвакуировав 978 женщин и детей – все они сейчас в безопасности направляются в Ужгород.
Информация для Харькова:
По состоянию на 12:30 «Укрзалізницею» отправлены уже 1 поезд Интерсити+, 3 состава поездов во львовском направлении и 4 электрички Харьков-Винница с пересадкой во Львов – всего более 12000 человек.
В планах по Харькову:
— эвакуационный поезд №911, 19 вагон, отправление в 15:00
— Интерсити+ в 14:30 и 19:00
Кроме Харькова:
«Укрзалізниця» объявляет эвакуационные рейсы из Боярки в Хмельницький и Тернополь.
Рейсы отправляются в 14:00, 16:00 и 18:00.
«Укрзалізниця» объявляет эвакуационные рейс из Одессы в Ужгород.
Посадка в 19 вагонов начнется в полночь, просьба прибывать на вокззал заранее.
Дизель-поезд из Житомира во Львов с пересадкой у Бердичеве отправляется по заполненности.