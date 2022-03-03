Информация по эвакуации от «Укрзалізниці»: обновление

Рейс 46/45 выехал из Лисичанска, эвакуировав 978 женщин и детей – все они сейчас в безопасности направляются в Ужгород.

Информация для Харькова:

По состоянию на 12:30 «Укрзалізницею» отправлены уже 1 поезд Интерсити+, 3 состава поездов во львовском направлении и 4 электрички Харьков-Винница с пересадкой во Львов – всего более 12000 человек.

В планах по Харькову:

— эвакуационный поезд №911, 19 вагон, отправление в 15:00

— Интерсити+ в 14:30 и 19:00

Кроме Харькова:

«Укрзалізниця» объявляет эвакуационные рейсы из Боярки в Хмельницький и Тернополь.

Рейсы отправляются в 14:00, 16:00 и 18:00.

«Укрзалізниця» объявляет эвакуационные рейс из Одессы в Ужгород.

Посадка в 19 вагонов начнется в полночь, просьба прибывать на вокззал заранее.

Дизель-поезд из Житомира во Львов с пересадкой у Бердичеве отправляется по заполненности.

Агентство Телевидения Новости